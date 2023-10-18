YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

18.10.2023 07:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otomobilin direğe çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Kocaeli Kesimi Ankara istikametinde seyreden R.A idaresindeki 34 SM 2836 plakalı otomobil, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Gişeleri mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhalarının olduğu direğe çarptı.

Daha sonra yaklaşık 200 metre savrulan aracın sürücüsü ve beraberindeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma ile Gebze Fatih Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alev alan otomobili mahalle bekçileri söndürdüAlev alan otomobili mahalle bekçileri söndürdü
Sinop’ta fırtına uyarısıSinop’ta fırtına uyarısı
İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyorİstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Çayırova anadolu otoyolu kaza yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Ekim Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:51
İkindi
15:53
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Çarşamba

Duygu eczanesi
Izmit
Çelik eczanesi
Izmit
Aspava eczanesi
Izmit
Yahya eczanesi
Dilovasi
Furkan eczanesi
Kandira
Çağdaş eczanesi
Karamursel
Park eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Birkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildi

Birkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildi

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.