Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Kocaeli Kesimi Ankara istikametinde seyreden R.A idaresindeki 34 SM 2836 plakalı otomobil, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Gişeleri mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhalarının olduğu direğe çarptı.

Daha sonra yaklaşık 200 metre savrulan aracın sürücüsü ve beraberindeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma ile Gebze Fatih Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

