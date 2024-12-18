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Kocaeli'de drift yapan alkollü sürücü kovalamaca sonucu polis aracına çarptı

AA AA
18.12.2024 09:03
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yapan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu polis aracına çarpınca yakalandı.

Kocaeli'de drift yapan alkollü sürücü kovalamaca sonucu polis aracına çarptı

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda polis ekipleri, drift yaparak trafiği tehlikeye atan 34 ZG 090 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu

İhtara uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü M.S.K, yaşanan kovalamacada İkizli Çeşme Sokak girişinde geri manevra yaptığı sırada polis aracına çarpınca yakalandı.

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü MS.K'ye, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak", "tehlikeli ve alkollü araç kullanmak" "dur ihtirana uymamak" suçlarından 40 bin 178 lira ceza uygulandı.

Ayrıca ehliyetine 8 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

Araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

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alkollü sürücü Kocaeli kaza

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