Kocaeli'de düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliği tamamlandı.

İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurumlar, ziyaretçileri bilgilendirmek ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı etkinlikte liseli ve üniversiteli gençlerin yoğunlukta olduğu görüldü.

Ziyaretçiler, burs, hibe, fon ve kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı (AA) da alanda yer alan standıyla gençlerle buluştu.

AA Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü ile Çalışan Deneyimi Müdürlüğü yetkilileri, gençlere bilgi verdi.

Program kent meydanında Bilal Hancı ve Volkan Arslan'ın verdiği konserle sona erdi.



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