Kocaeli'de eğitim öğretime bir gün ara verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yarın yüz yüze eğitimin yapılmayacağını bildirdi.

Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını aktardı.



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