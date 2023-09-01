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Kocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattı

01.09.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de beklenen sağanak yağış öncesi, gece saatlerinde elektrik fırtınası etkili oldu.

Kocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattı

Gökyüzünü aydınlatan doğa olayını vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Kocaeli’de gece saatlerinde etkili olan elektrik fırtınası gökyüzünü aydınlattı. Gökyüzünün aydınlandığını gören vatandaşlar şaşkınlıkla cep telefonlarını sarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, elektrik fırtınasının neden görüldüğü merak konusu oldu.

ELEKTRİK FIRTINASI NEDİR

Elektrik fırtınaları, yağış öncesi örülen doğa olayıdır. Elektrik fırtınası genellikle sıcaklık değişiklikleri ve atmosferdeki elektrik yüklemesi nedeniyle meydana gelir. Bu fırtınalar, gökyüzünün şimşeklerle aydınlandığı, gök gürültüsünün yankılandığı ve yağmurla birlikte düşen devasa elektrik deşarjlarına tanıklık edilen olağanüstü doğa olaylarıdır.

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Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Eylül Cuma

İmsak
04:50
Sabah
06:20
Öğle
13:06
İkindi
16:46
Akşam
19:41
Yatsı
21:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Cuma

Körfezkent eczanesi
Korfez
Hacettepe eczanesi
Golcuk
Nergis eczanesi
Izmit
Maya eczanesi
Basiskele
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