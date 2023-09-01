Kocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattı

Gökyüzünü aydınlatan doğa olayını vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Kocaeli’de gece saatlerinde etkili olan elektrik fırtınası gökyüzünü aydınlattı. Gökyüzünün aydınlandığını gören vatandaşlar şaşkınlıkla cep telefonlarını sarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, elektrik fırtınasının neden görüldüğü merak konusu oldu.

ELEKTRİK FIRTINASI NEDİR

Elektrik fırtınaları, yağış öncesi örülen doğa olayıdır. Elektrik fırtınası genellikle sıcaklık değişiklikleri ve atmosferdeki elektrik yüklemesi nedeniyle meydana gelir. Bu fırtınalar, gökyüzünün şimşeklerle aydınlandığı, gök gürültüsünün yankılandığı ve yağmurla birlikte düşen devasa elektrik deşarjlarına tanıklık edilen olağanüstü doğa olaylarıdır.

