Kocaeli'de eline demir korkuluk saplanan çocuk kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eline demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Orhan Mahallesi Şehit Ercan Bulut Sokak'ta evin bahçesinde oynayan 7 yaşındaki A.D'nin sol eli demir korkuluğa saplandı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.

A.D, elindeki demirin çıkarılması için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz