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Kocaeli'de eline demir korkuluk saplanan çocuk kurtarıldı

01.09.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de eline demir korkuluk saplanan çocuk kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eline demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Orhan Mahallesi Şehit Ercan Bulut Sokak'ta evin bahçesinde oynayan 7 yaşındaki A.D'nin sol eli demir korkuluğa saplandı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.

A.D, elindeki demirin çıkarılması için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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