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Kocaeli'de eski karısını öldüren sanığa 18 yıla kadar hapis talebi

04.11.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de eski karısını öldüren sanığa 18 yıla kadar hapis talebi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de eski karısını öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İsa K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin oğlu T.K. (11), normalde babasında kaldığını fakat olay tarihinde annesinin yaşadığı evde olduğunu söyledi.

Olay sabahı evde birinin olduğunu, bu sırada eve gelen babasıyla onu içeriye almak istemeyen annesi arasında tartışma yaşandığını belirten T.K, "Annem, babama hakaret içeren sözler söylüyordu. Babama, 'Sen erkek değilsin.' gibi sözler söyledi. 'Tavuk bile kesemezsin.' dedi. Daha sonra babam annemi bıçakladı." ifadelerini kullandı.

Tanık ifadesinin dinlenmesinin ardından esas hakkındaki görüşünü açıklanan cumhuriyet savcısı, tanık ifadeleri göz önünde bulundurularak sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatları, esasa ilişkin görüşlerini sunmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İsa K, 5 Ocak'ta, boşandığı eşi Sevda Özdemir'in (34) 3 çocuğuyla yaşadığı Kartepe'deki evine gitmiş, burada ikili arasında çıkan tartışma sonucu İsa K. Özdemir'i bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Özdemir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, İsa K. ise aynı gün yakalanmış ve tutuklanmıştı.

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