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Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.06.2020 21:43 | Son Güncelleme

Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Mart'ta Kartepe ilçesinde bir evden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının meydana geldiği çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, düzenlenen operasyonla kadın şüpheli G.I'yı İstanbul'da yakalayarak Kocaeli'ye getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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