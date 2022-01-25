YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de evinde mahsur kalan yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı

Kocaeli'de evinde mahsur kalan yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı

25.01.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de evinde mahsur kalan yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal mahalledeki evinde mahsur kalan, su ve yiyeceği tükenen yaşlı kadın, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Sakarya'ya gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alo 153'ü arayan Ayşe teyze, Sakarya'dan Kandıra'nın kırsal mahallelerinden Erikli'deki evine geldiğini ancak kar yağışı nedeniyle dönemediğini, su ve yiyeceğinin de tükendiğini bildirdi.

Bu çağrı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a aktarıldı. Büyükakın, Ayşe teyze için harekete geçilmesi talimatını verdi.

Kar küreme aracı eşliğinde mahalleye ulaşan ekipler, Ayşe teyzenin sağlık durumunu kontrol etti. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Ayşe teyze, ekiplerce araca alınarak Kartepe ilçesi Eşme mevkisinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Ekipleri gören Ayşe teyze, "Köye geldikten sonra kar yağışı başladı. Çeşitli sağlık sorunlarım var. Sakarya'daki hastanede de doktor randevum var, ona yetişmeliyim. Bir yandan da yemeğim ve suyum bitti. Ben de panik yaptım. Alo 153'ü arayıp sizi çağırdım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası, Kocaeli'de yapıldıArtistik Buz Pateni Atatürk Kupası, Kocaeli'de yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Ocak Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:17
İkindi
15:52
Akşam
18:15
Yatsı
19:38
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.