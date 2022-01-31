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Kocaeli'de fabrika işçilerinin eyleminde arbede

31.01.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 108 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eylem yapan işçilerle polis arasında çıkan arbede sonucu gözaltına alınan 108 kişi salıverildi.

Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) otomotiv yedek parçaları üreten fabrikada Birleşik Metal İş Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edilen kişilerle onlara destek olan arkadaşlarının yaptığı eyleme polis müdahale etti.

Fabrikanın çatısına çıkaran işçileri indirmeye çalışan polislerle eylemciler arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine Birleşik Metal İş Sendikası Gebze 2 Nolu Şube Başkanı Necmettin Aydın'ın da aralarında olduğu 108 kişi olayların daha fazla büyümemesi amacıyla ekiplerce gözaltına alındı.

Çevik kuvvet ekipleri de fabrika alanına gelerek güvenlik önlemi aldı.

Gözaltına alınan 108 kişi emniyetteki işlemlerini ardından serbest bırakıldı.

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