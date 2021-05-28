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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

28.05.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere 26 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cuma

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Cuma

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Izmit
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