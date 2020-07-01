Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin baba ve ağabeyin yargılandığı davaya devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babasının ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 6. duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Zekharya ve ağabey Yahya Keblawi'nin avukatları ve yeminli tercüman katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı, saat 10.40'da başlaması gereken duruşmanın, diğer duruşmalardan kaynaklanan yoğunluk nedeniyle saat 19.48'de başladığını, tutuklu sanıkların ceza infaz kurumundan SEGBİS ile aranmasına rağmen cevap verilmediğini ve bağlantı kurulamadığını, bu nedenle duruşmaya sanıklar olmadan devam edileceğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, UYAP'tan gönderdiği taleplerini tekrar ederek tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Zekharya Keblawi'nin avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu, önceki celselerde sunduğu gerekçelerle müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti.

Yahya Keblawi'nin avukatı Cemile Kılıç da Cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını belirterek, dosyanın geldiği aşama neticesinde müvekkilinin tahliye edilmesini istedi.