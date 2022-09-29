Kocaeli'de freni tutmayan ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, freni tutmayan otomobilin takla atması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

İsmail A'nın (73) kullandığı 34 NE 1605 plakalı otomobil, Şirintepe Mahallesi Sivritepe mevkisinde, yokuş aşağı inerken fren sistemindeki arıza nedeniyle devrilerek takla attı.

Kazada, sürücü İsmail A. ile yanındaki Emine K. (54) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Emine K, buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.



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