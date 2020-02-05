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Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.02.2020 14:42 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü internet üzerinden fuhşa aracılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü internet üzerinden fuhşa aracılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. İzmit’te fuhuş yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık eden N.K. ve yabancı uyruklu F.A. adlı şahıs ile fuhşa sürüklenen 1 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan N.K. ve F.A., Kocaeli Adliyesine sevk edilirken fuhşa zorlanan şahıs ise serbest bırakıldı.

Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

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