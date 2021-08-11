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Kocaeli'de geçen yıl ekilen 2,6 milyon biberiyenin ilk hasadına başlandı

11.08.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: - "TÜBİTAK'la yaptığımız anlaşmayla buradaki ürünlerden kozmetik ilaç ve doğal besin takviyesi elde edilecek"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kırsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında geçen yıl dikilen 2,6 milyon biberiyenin ilk hasadı yapıldı.

Projeden yararlanan çiftçi İbrahim Çelik'in Kandıra'nın Sepetçi Mahallesi'nde bulunan biberiye tarlasındaki hasat etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tarım ve hayvancılıkta gerçekleştirdikleri kalkınma hamlesini 2021 yılında genişleterek sürdürdüklerini söyledi.

TABİP kapsamında kent genelinde 1200 dekar arazide çiftçilere 2,6 milyon biberiye fidesi desteği verildiğini anımsatan Büyükakın, ürünleri seçerken katma değerin daha da yükseleceği bir zincir oluşturduklarını, bu sayede çiftçinin eline geçecek katma değerin artacağını kaydetti.

Büyükakın, satın alma garantisi sayesinde çiftçilerin her safhada emeklerinin karşılığını alacağını vurgulayarak, "TÜBİTAK'la yaptığımız anlaşmayla buradaki ürünlerden kozmetik ilaç ve doğal besin takviyesi elde edilecek. Buradaki uygulamanın başarısı, çiftçi kardeşimize ait, kendisini kutluyorum." dedi.

- "Ürün çeşitliliği artacak"

Üretim faaliyetinin başarı arttıkça daha da yaygınlaşacağını bildiren Büyükakın, "Ürün çeşitliliği de artacak. Biraz sabretmek ve emek vermek gerekiyordu. İşte emeğin sonucunu burada hep birlikte gördük. İnşallah bundan sonraki süreç, çok daha kolay ve bereketli olacak." ifadesini kullandı.

Tahir Büyükakın, projede öncelikli hedeflerinin köyden kente gidişi engellemek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Aslında buradaki bu başarılar görüldüğünde, satın alma garantisi verilmiş üretim yapılıp üretim zinciri uzatıldığında ve dekar başına elde edilecek gelir arttığında, çiftçilerimiz de faaliyetlerini daha verimli görecekler ve çiftçiliğe devam edecekler. Bunun başarılı olacağına inanıyorum. Sahada bazı eksikler ortaya çıkacaktır, bu eksikler düzeltilir, yeniden revize edilir ve yola devam edilir.

Tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağların, dünya ölçeğindeki piyasa değeri 6 milyar dolardır. Türkiye'nin işlem hacmi ise 50 milyon dolarlık bir ihracat. Bu, Hindistan'ın başını çektiği bir kısım ülkenin elinde olan çok büyük pazar. Aslında biz endemik bitkiler çeşitliliğinin yaygın olduğu bir ülke olarak, bunları yapabiliriz ve bu pazardan çok daha büyük pay alabiliriz. Daha önemlisi, tıbbi ve kozmetik ürünlere dönük üretimler gerçekleştirebiliriz."

İlk hasadın gerçekleştirildiği etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

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