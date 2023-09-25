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Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 20 kişi taburcu edildi

25.09.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinde yedikleri yemeklerin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 20 kişi taburcu edildi.

Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 20 kişi taburcu edildi

Kartepe Uzuntarla Mahallesi'ndeki bir parkın girişinde yapılan etkinlikte dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 14 kişinin ve Gölcük Merkez Mahallesi'nde balık yedikten sonra rahatsızlanan 6 inşaat işçisinin kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavisi tamamlandı.

Doktor kontrolünden geçirildikten sonra taburcu edilen vatandaşların ciddi bir sağlık riskinin bulunmadığı öğrenildi.

Kartepe'de dün bir parkın girişinde yapılan etkinlikte dağıtılan tavuklu pilavdan yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan 14 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilmişti.

Ayrıca, Gölcük'te bir inşaatta çalışan 6 inşaat işçisi de balık yedikten sonra benzer şikayetlerle Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi Gölcük Kartepe

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