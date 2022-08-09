Kocaeli'de hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

İstasyon Mahallesi Topçular Caddesi'nde seyreden Yunus D. idaresindeki 34 EHU 630 plakalı hafif ticari araç, 1445/5 Sokak'tan caddeye çıkış yapan Ömer S. idaresindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Yola savrulan bisiklet sürücüsü Ömer S. yaralandı.

Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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