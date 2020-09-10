YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de hastane otoparkında pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Kocaeli'de hastane otoparkında pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.09.2020 22:28 | Son Güncelleme

Kocaeli'de hastane otoparkında pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hastane otoparkında bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kabaoğlu Mahallesi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi otoparkında dün pompalı tüfekle vurularak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Davut Mutlu'nun (49) katil zanlısı B.Ö (48) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından B.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:29
Öğle
13:02
İkindi
16:36
Akşam
19:25
Yatsı
20:47

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Kandıra Eczanesi
Kandira
Palandöken Eczanesi
Darica
Alcan Eczanesi
Golcuk
Paşa Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Karamursel
Neşe Eczanesi
Gebze
Dilgül Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.