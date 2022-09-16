Kocaeli'de hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oto ve iş yerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte 2 iş yerinde yaşanan hırsızlık ve oto hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen Ö.S. ve O.Z. polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Çalınan otomobil ise Dilovası ilçesinde bulunarak ruhsat sahibine teslim edildi.

İkamet, iş yeri, kurum ve otodan hırsızlık suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz