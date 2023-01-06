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Kocaeli'de huzurevi sakinlerine "otel konforu"nda bakım hizmeti

06.01.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yeni yılda faaliyete geçen huzurevi, sakinlerine otel konforunda hizmet vermeye başladı.

Misafirlerinin panoramik İzmit Körfezi manzarasına sahip tek kişilik odalarda kaldığı 106 kişi kapasiteli Kocaeli Huzurevi, modern bina, ferah etkinlik alanları ve profesyonel kadroya sahip.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca projelendirilerek Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Turgut Mahallesi'nde inşa edilen 20 bin metrekare kullanım alanına sahip huzurevinde 2 psikolog, 4 hemşire, 2 sosyal hizmet uzmanı, 1 diyetisyen, 1 fizyoterapist ve 60 yardımcı hizmet görevlisi olmak üzere 70 personel görev yapıyor.

"MUHTEŞEM BİR BİNA ORTAYA ÇIKTI"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, eski huzurevi binasının depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkıldığını söyledi.

Yeni huzurevi yapılmasıyla ilgili çalışmaların kendisinden önce başladığını belirten Yavuz, Kocaeli'de göreve başladığında ihalenin yapıldığını fakat çeşitli sorunlar nedeniyle bir türlü inşaatın başlayamadığını kaydetti.

Yavuz, geçen sürede salgın koşullarına rağmen yeni huzurevi binasını "beş yıldızlı otel konforu"nda bitirdiklerini aktararak, "Etkinlik odalarıyla çeşitli rehabilitasyon ve sağlık odalarıyla otel konforundaki rahatlığıyla muhteşem bir bina ortaya çıktı. Şu an itibarıyla 37 kadın ve 43 erkek yaşlımızı burada misafir ediyoruz. Kapasitesi 200'e kadar artırılabilecek geniş alanları mevcut ama bizim mevcut resmi kapasitemiz 106. Şu anda gelen talepleri karşılayabilecek durumdayız." diye konuştu.

Yaşlılarla sohbet edip hal ve hatırlarını sorduğunu dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Devletimize olan minnet ve şükran duygularını ifade ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle sosyal hizmet ve sosyal politikalar alanında dünyaya örnek olabilecek devrim niteliğinde değişiklikler gerçekleştirdi. Bugün de aslında bu değişikliklerden birini görmüş olduk. Şehrimizde kimsesizlerin kimi olmak için 7 gün 24 saat ekiplerimizle gayret ediyor, başta ilin valisi olarak ben, eşim, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı personel olmak üzere kapı kapı geziyoruz. Hiçbir insanımızı çaresiz bırakmamaya gayret ediyoruz."

Vali Yavuz, huzurevinin tüm ihale ve işlemlerinin Kocaeli Valiliği tarafından yapıldığını dile getirerek, Valilik personeli ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı personeline teşekkür etti.

"BURASI BİZİM İÇİN BEŞ YILDIZLI OTEL GİBİ"

Yaklaşık 12 yıl huzurevinde kalan 85 yaşındaki İlhan Özgüven, 1 hafta önce yerleştiği yeni huzurevinin beş yıldızlı otel gibi olduğunu, tek kişilik odalarda kaldıkları için çok memnun olduklarını söyledi.

Huzurevinde güzel vakit geçirdiğini anlatan Özgüven, "Etkinlik odalarımız var. Bu odalarda bilardo, masa tenisi, bocce gibi oyunlar oynuyoruz. Arkadaşlarımızla müzik odamızda şarkı söyleyip darbuka ve saz çalıyoruz. Sabahları spor yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgüven, her şeylerinin "dört dörtlük" olduğunu vurgulayarak, "Yemeklerimiz çok güzel. Çamaşırlarımız yıkanır, ütülenir. Her gün odalarımız temizlenir. Bütün çalışanlar sanki onların anne ve babalarıymışız gibi bize hizmet ediyorlar. Onun için çok memnunuz." şeklinde konuştu.

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İzmit Seddar Yavuz

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