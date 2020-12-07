YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de içi tütün doldurulmuş 182 bin 600 makaron ele geçirildi

Kocaeli'de içi tütün doldurulmuş 182 bin 600 makaron ele geçirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.12.2020 18:24 | Son Güncelleme

Kocaeli'de içi tütün doldurulmuş 182 bin 600 makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 182 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Körfez ilçesinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonrasında 4 ayrı iş yeri ile iş yeri sahiplerine ait ikamet ve depolarda yapılan eş zamanlı operasyonda, içi tütün doldurulmuş 182 bin 600 makaron, 25 paket bandrolsüz kıyılmış tütün, gümrük kaçağı 1800 makaron, 55 adet sökülmüş bandrol, 3'er adet sigara sarma makinesi ile kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
06:33
Sabah
08:04
Öğle
12:57
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Oya Eczanesi
Darica
Sahil Eczanesi
Karamursel
Mavi Eczanesi
Derince
Barış Eczanesi
Gebze
Atun Eczanesi
Izmit
Hülya Eczanesi
Gebze
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.