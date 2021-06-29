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Kocaeli'de ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğü iddia edilen kişi öldü

29.06.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğü iddia edilen kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Kayacık Mahallesi Önal Sokak'ta yaşayan Recep Oğuz Öztürk'ün (70) eve gelmemesi üzerine ailesi Öztürk'ü aramaya başladı.

Öztürk, yaklaşık 2 saat süren arama çalışması sonucu yan komşusunun bahçesindeki ıhlamur ağacının altında hareketsiz halde bulundu. Öztürk'ün yanında içinde ıhlamur bulunan sepetinin de olduğu görüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Recep Oğuz Öztürk'ün cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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