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Kocaeli'de iki aile arasındaki kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

09.08.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iki aile arasındaki kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki silahlı sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mevlana Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında çıkan kavganın ardından yakalanan Ü.Ö, A.Ö, F.Ö. ve A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gebze ilçesinde iki aile arasında dün çıkan kavgada pompalı tüfekten açılan ateş sonucu Y.S.T. ile sopalarla darbedilen A.K. ve S.K. yaralanmıştı.

Polis ekipleri, olayın ardından F.Ö. ve A.Ö'yü daha sonra Ü.Ö. ve A.Ö'yü gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze aile sopa

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