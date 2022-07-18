Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Battal Gazi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.B. ve Ş.K, bıçakla M.B'yi (18) sağ bacağından yaraladı. Olayda M.A. (19) ise darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.B. ile Ş.K, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

