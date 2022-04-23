YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 2 kişi defnedildi

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 2 kişi defnedildi

23.04.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 2 kişi defnedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri toprağa verildi.

Kandıra Devlet Hastanesinden alınan Sarnıçlar Mahalle muhtarı Recep Çalık'ın cenazesi, Katcalı Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Çalık'ın cenazesi, aile kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Çalık'ın ailesini yanı sıra Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal ile Belediye Başkanı Adnan Turan ve vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden diğer sürücü Sabri Çakıroğlu'nun cenazesi, morgdan alınarak İzmit'teki Yeşilova Merkez Camisi'ne getirildi.

Çakıroğlu'nun çocukları Caner ve Eren Çakıroğlu, burada taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çakıroğlu'nun cenazesi, Yeşilova Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, kazada yaralanan Çakıroğlu'nun eşi İlknur Çakıroğlu'nun taburcu edildiği, çiftin kaza sırasında bir yakınlarının cenazesi nedeniyle Kandıra'ya başsağlığına gittikleri öğrenildi.

- Olay

Kandıra yönünde seyreden Recep Çalık idaresindeki 41 ADM 740 plakalı otomobil, dün karşı yönden gelen Sabri Çakıroğlu yönetimindeki 41 AHA 802 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Sürücüler Çalık ve Çakıroğlu olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan İlknur Çakıroğlu Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldüSakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladıAnkara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazar

İmsak
04:27
Sabah
06:02
Öğle
13:04
İkindi
16:51
Akşam
19:55
Yatsı
21:24
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti! "Biraz edep!"

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti! "Biraz edep!"

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.