Kocaeli'de inşaat şantiyesinde çıkan yangında 1 işçi öldü

İlimtepe Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı tek katlı betonarme binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada eşyalarını almak için binaya giren Mehmet D. (49), içeride mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dışarı çıkarılan Mehmet D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet D'nin, bir süre önce kardeşleriyle çalışmak için Van'dan Kocaeli'ye geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

