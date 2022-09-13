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Kocaeli'de iş yeri kundakladığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

13.09.2022 04:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iş yeri kundakladığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin deposunu kundakladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmetalipaşa Mahallesi Kandıra Sapağı mevkisinde bir iş yeri deposunda çıkan yangında kundaklama şüphesine yönelik çalışma yapıldı.

Yangını başlatarak olay yerinden ayrılan şüphelinin E.S. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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kundaklama

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