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Kocaeli'de jandarmanın yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı

21.09.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de jandarmanın yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı

Kocaeli'de jandarmanın yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Karapınar Mahallesi'nde kanadından yaralanmış kızıl şahin buldu.

Ekiplerce alınan yaralı kuş, İzmit Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

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