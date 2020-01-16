Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yapılan uluslararası istihbarat çalışmasında, deniz yolu kullanılarak sigara kaçakçılığı girişiminde bulunulabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda, yapılan araştırma neticesinde, riskli olduğu öngörülen konteyneri taşıyan gemi, sistem üzerinden takip edildi. İstanbul'a ulaşan geminin burada şüpheli konteyneri tahliye etmemesi üzerine takibe devam edildi. İstanbul'un ardından Kocaeli'de bir limana yanaşan gemiden, şüpheli konteyner tahliye edilirken Gümrük Muhafaza ekipleri devreye girdi.

X-ray tarama sistemine sevk edilen konteynerde şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine fiziki olarak kontrol edilmesine karar verildi. Kaçak tütün mamullerinin tespiti için özel olarak yetiştirilen dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada, gümrüklenmiş değeri 9 milyon 372 bin lira olan 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

