YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

12.12.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi'ndeki bir kahvehanede S.D. ve T.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.D. ve T.C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
PARTNER "Bu hastalık bana çok şey öğretti" "Bu hastalık bana çok şey öğretti"
Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandıKocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazar

İmsak
06:36
Sabah
08:08
Öğle
12:59
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Pazar

Eren Eczanesi
Izmit
Irem Eczanesi
Izmit
Özkan Eczanesi
Izmit
Zelıha Eczanesi
Izmit
Hakan Eczanesi
Korfez
Kent Eczanesi
Basiskele
Şifa Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.