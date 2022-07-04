Kocaeli'de kamyon kasasında 103 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir kamyonun kasasında 103 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gebze'de durdurulan kapalı kasa kamyonda 59'u Bangladeş, 36'sı Afganistan, 4'ü Pakistan ve 4'ü Eritre uyruklu olmak üzere toplam 103 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, Kocaeli İl Göç İdaresine gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla M.Y. gözaltına alındı.
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