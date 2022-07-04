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Kocaeli'de kamyon kasasında 103 düzensiz göçmen yakalandı

04.07.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de kamyon kasasında 103 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir kamyonun kasasında 103 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gebze'de durdurulan kapalı kasa kamyonda 59'u Bangladeş, 36'sı Afganistan, 4'ü Pakistan ve 4'ü Eritre uyruklu olmak üzere toplam 103 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, Kocaeli İl Göç İdaresine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla M.Y. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Gebze jandarma

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Kocaeli ECZANELER
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