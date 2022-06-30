Kocaeli'de karavanda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir karavanda uyuşturucu hap, esrar ve kenevir tohumu yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Haziran'da yakalanan şüpheli O.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kentte 28 Haziran'da durdurulan bir karavanda, mutfak kısmına zulalanan 67 kilo 434 gram ağırlığında 200 bin uyuşturucu hap, 20 kilo 540 gram takoz esrar ve 1 paket kenevir tohumu ele geçirilmiş, şüpheli O.P. gözaltına alınmıştı.



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