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Kocaeli'de kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

10.07.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Durhasan Mahallesi Solaklar Caddesi'nde Y.A. ile ağabeyi Tuncay A, aralarındaki husumet nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, av tüfeğiyle ağabeyine ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuncay A'ya ilk müdahaleyi yaptı.

İzmit'te özel hastaneye kaldırılan Tuncay A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Y.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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