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Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

13.03.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 2 bin 738 personel ve 1302 araçla karla mücadele çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart'ta Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı'nda kentte oluşabilecek sorunlara müdahale edebilmek için gerekli planlamaların yapıldığı anımsatıldı.

Kent genelinde 2 bin 738 personel ve 1302 araçla karla mücadele çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte alınan çağrı sayısı 142 olup 134 müdahale gerçekleştirilmiştir. Müdahale edilen olay bulunmamakla birlikte trafik kazaları dahil 47 araç ve 130 vatandaşımız kurtarılmıştır. İlimiz genelinde kapalı yolumuz bulunmamaktadır. 68 elektrik arızası abone/trafo ihbarı alınmış, ekiplerce zamanında müdahale edilerek kesintiler giderilmiştir. 63 haberleşme kesintisi yaşanmış, 61'inde sorun giderilmiş, ikisinde halihazırda çalışmalar devam etmektedir. Yine ilimiz genelinde meydana gelen 16 trafik kazasında 34 vatandaşımız yaralanmış, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince D-100, D-130 kara yolu, Kuzey Marmara Otoyolu, E-80 Otoyolu başta olmak üzere tüm ana arterlerde tuzlama ve solüsyon kullanılmak suretiyle buzlanmaya karşı tedbir alınmıştır."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de karla mücadele çalışmalarında aktif şekilde görev yaptığı vurgulanan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 12 Mart saat 09.00'dan 13 Mart saat 09.00'a kadar 750 ton tuz ve 300 bin litre solüsyon kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Karamürsel ilçesinde kırsal alanda mahsur kalan 2 ailenin AFAD İl Müdürlüğü ve kolluk kuvveti tarafından kurtarıldığı belirtilerek, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı iki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde hazır bekletildiği de kaydedildi.

- Motosiklet kullanımı yasağı yarın sona eriyor

Son meteoroloji verilerine göre, bugün itibarıyla olumsuz hava koşullarının etkisinin azalacağı tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; motokuryelerin çalışmaları ile motosiklet ve mobiletlerin kullanımının durdurulmasının da yarın saat 09.00'dan itibaren sonlandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

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