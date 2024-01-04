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Kocaeli'de "Kaz Bayramı" için hazırlıklar başladı

04.01.2024 11:18 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Kaz Bayramı" için hazırlık yapılıyor.

Kocaeli'de "Kaz Bayramı" için hazırlıklar başladı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinleri işbirliğiyle geçmişi 200 yıl öncesine dayanan "Kaz Bayramı", 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Kocaeli'nin yöresel kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Kaz Bayramı, Eseler köy meydanında birbirinden farklı etkinlikler ve yöresel ikramlarla kutlanacak.

Kaz Bayramı, her yıl ocak ayının ikinci yarısında, mahalle büyüklerinin belirlediği tarihte kutlanıyor.

Aylar öncesinden kazların besiye çekilmesiyle başlayan bayram hazırlıkları, havaların soğumasının ardından Eseler, Solaklar, Hasanoğlu, Biberoğlu ve Durhasan mahallelerinden yardıma gelen kadınlar tarafından imece usulü kuru yufka açılmasıyla devam ediyor.

Etkinlik günü tirit olarak kullanılacak yufkalar, kadınlar tarafından özenle hazırlanarak muhafaza ediliyor.

200 YIL BOYUNCA GELENEĞİN GÜNÜMÜZE ULAŞMASI SAĞLANDI

Kaz Bayramı'ndan 2 gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizleniyor, bir gece dinlenmeye bırakılan etlerin donan yağı alınıyor.

Bir gün süreyle suya yatırılan etler, bayram sabahı sudan çıkarılarak şişlere diziliyor, tavalarının içerisine bir miktar su konularak fırına sürülüyor.

Savaş yıllarında dahi geleneği yaşatmaya özen gösteren bölge halkı, 200 yıl boyunca bu geleneğin günümüze ulaşmasını sağladı.

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