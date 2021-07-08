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Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

08.07.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde bir kişinin 15 bin lira dolandırıldığını ve parasının kendisini polis olarak tanıtan zanlılarca alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler İ.K. ve İ.Ö. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık polis Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Temmuz Perşembe

İmsak
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Sabah
05:30
Öğle
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İkindi
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Perşembe

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Izmit
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