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Kocaeli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.09.2020 13:14 | Son Güncelleme

Kocaeli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de telefonla aradıkları bir kişiyi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırdığı öne sürülen 4 zanlı İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 31 Ağustos'ta kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, telefonla irtibat kurdukları Karamürsel ilçesindeki bir kişiden adının suç örgütüne karıştığını belirterek 5 bin avro istedi.

Bankadan parayı çeken kişi, belirlenen yerde şüphelilerle buluşarak parayı teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan kişinin şikayette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler M.S, Y.İ, M.A. ve M.R.A'yı düzenledikleri operasyonla İstanbul'da yakaladı.

Kocaeli'ye getirilen şüphelilerden M.A. ve M.R.A, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Y.İ. ve M.S. ise adliyeye sevk edildi.

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