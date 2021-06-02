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Kocaeli'de Kilez Deresi'ne atık su döken firmaya ceza kesildi

02.06.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem: - "Buna sebep olan atık bertaraf tesisiyle ilgili tespitlerimizi yaparak tüm idari işlemleri başlattık"

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, İzmit Körfezi'ne dökülen Kilez Deresi'ne yağmur suyu hattından kırmızı renkli atık su deşarjı yapan firmaya cezai işlem uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kilez Deresi'nden İzmit Körfezi'ne kırmızı renkte bir maddenin aktığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Bölgede inceleme başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Kıyı Şube Müdürlüğü ekipleri, Başyiğit Caddesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın yağmur suyu hattından dereye deşarj yaptığını belirledi.

Olayın ardından kırmızı renkli atık su kirliliğine müdahale eden ekipler, Kilez Deresi'ne kurulan sosis bariyer sistemle kirliliğin İzmit Körfezi'ne akmasını engelledi.

Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de firmaya cezai işlem uyguladı.

- "Tüm idari işlemler başlatıldı"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, Büyükşehir Belediyesi olarak 2004'ten beri sürekli kontrol ve denetim çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Özellikle son günlerde etkisini artıran müsilajla (deniz salyası) ilgili çalışma yürüttüklerini bildiren Önem, "Bu sabahki denetimlerimizde denizde kırmızı atık suyun deşarj olduğunu gördüğümüzde hemen ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve İSU Genel Müdürlüğü ile dere güzergahında incelemelere başladık. Buna sebep olan atık bertaraf tesisiyle ilgili tespitlerimizi yaparak tüm idari işlemleri başlattık." diye konuştu.

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