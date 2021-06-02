Kocaeli'de Kilez Deresi'ne atık su döken firmaya ceza kesildi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, Büyükşehir Belediyesi olarak 2004'ten beri sürekli kontrol ve denetim çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bölgede inceleme başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Kıyı Şube Müdürlüğü ekipleri, Başyiğit Caddesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın yağmur suyu hattından dereye deşarj yaptığını belirledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kilez Deresi'nden İzmit Körfezi'ne kırmızı renkte bir maddenin aktığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Özellikle son günlerde etkisini artıran müsilajla (deniz salyası) ilgili çalışma yürüttüklerini bildiren Önem, "Bu sabahki denetimlerimizde denizde kırmızı atık suyun deşarj olduğunu gördüğümüzde hemen ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve İSU Genel Müdürlüğü ile dere güzergahında incelemelere başladık. Buna sebep olan atık bertaraf tesisiyle ilgili tespitlerimizi yaparak tüm idari işlemleri başlattık." diye konuştu.

