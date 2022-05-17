Kocaeli'de kiloları nedeniyle yürüyemeyen kadın vinç yardımıyla evine ulaştırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kiloları nedeniyle yürüyemeyen kalp hastası kadının, vinç yardımıyla evine ulaştırılması sağlandı.

Topçular Mahallesi Gürbüz Sokak'ta oturan ve kilo problemi yaşayan H.I. bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kadın hasta, yürüyemediği için ambulansla evine getirildi.

Evine merdivenden çıkamayan 200 kilogram ağırlığındaki hasta için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Bunun üzerine adrese giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kadın hastayı sedyeye bağladı.

Kadın, daha sonra itfaiye aracının arkasında bulunan vinç yardımıyla evine ulaştırıldı.



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