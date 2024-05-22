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Kocaeli'de koku şikayeti üzerine incelenen işletmeye 1 milyon 299 bin lira para cezası

AA AA
22.05.2024 07:49
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, koku şikayeti üzerine inceleme yapılan işletmeye 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koku şikayeti üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince bir işletmede inceleme yapıldı.

Ekipler, incelemelerde preslenmiş varillerin kokuya sebebiyet verdiğini, ayrıca işletmenin çevre lisans izni belgesinin bulunmadığını tespit etti.

Kokuya sebebiyet veren söz konusu atıklar, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildi, işletmeye 1 milyon 299 bin 54 lira idari para cezası uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği koku

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