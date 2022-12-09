YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 157 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 157 şüpheli tutuklandı

09.12.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de Kökünü Kurutma Operasyonu’nda gözaltına alınan 207 şüpheliden 157’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 157 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kocaeli Valiliği koordinesinde 5 Aralık’ta "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirdi. Dev operasyonda 867 personel, 13 özel harekat timi, 225 ekip, 3 deniz liman botu, helikopter, İHA ve 12 narkotik köpeği yer aldı. Yakalanan 207 şüpheliden 157’si tutuklandı, 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

108 KİLO EROİN

Operasyonda yapılan aramalarda ise 108 kilo 142 gram eroin, 33 kilo 38 gram skunk, 26 kilo 400 gram Afyon sakızı, 6 kilo 499 gram metamfetamin, 14 kilo 161 gram esrar, 1 kilo 197 gram sentetik kannabinoid, 772 uyuşturucu hap, 27 hassas terazi, 7 tüfek, 22 tabanca, 366 fişek ve 15 bin 875 TL para ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürüldüKocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba hakim karşısındaTrabzon'da 3 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba hakim karşısında
Miras kalan arsayı değer kazandı diye bloke edince bin kişi mağdur olduMiras kalan arsayı değer kazandı diye bloke edince bin kişi mağdur oldu
Anahtar Kelimeler:
operasyon

Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Aralık Cuma

İmsak
06:34
Sabah
08:05
Öğle
12:57
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.