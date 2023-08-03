Kocaeli'de kovalamaca sonucu durdurulan araçtan açılan ateşle 1 polis yaralandı

Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi Tuzla Caddesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan 34 MHD 48 plakalı otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu polis C.B. kolundan vuruldu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı polis, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araçtaki 2 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Darıca İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, yaralı polisi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

