YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 215 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 215 kişiye para cezası

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.12.2020 09:12 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 215 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 215 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1148 iş yeri denetlendi, 13 bin 790 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 6, maske takmayan 76, yasaklanan yerlerde sigara içen 36, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 80 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten ve tedbirlere uymayan 13 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli de denetimler sırasında yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1427 araç denetlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:39
Sabah
08:11
Öğle
13:01
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Şen Eczanesi
Cayirova
Osmangazi Eczanesi
Darica
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Merkez Eczanesi
Basiskele
Hatice Eczanesi
Izmit
Kayra Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.