YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.12.2020 00:21 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 227 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 753 iş yeri denetlendi, 12 bin 538 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan bir, maske takmayan 59, yasaklanan yerlerde sigara içen 12, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 152, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 3 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten bir iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
06:42
Sabah
08:13
Öğle
13:03
İkindi
15:22
Akşam
17:42
Yatsı
19:09

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Haluk Eczanesi
Korfez
Beyza Eczanesi
Golcuk
Dilek Eczanesi
Golcuk
Arslanbey Eczanesi
Kartepe
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Özbay Eczanesi
Golcuk
Gültaç Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.