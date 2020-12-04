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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 254 kişi ve 7 iş yerine para cezası

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.12.2020 01:13 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 254 kişi ve 7 iş yerine para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 254 kişi ve 7 iş yerine para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1501 iş yeri denetlendi, 17 bin 34 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 18, maske takma kuralına uymayan 107, sosyal mesafe kuralına uymayan 4, yasaklanan yerlerde sigara içen 31, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 94 kişi ile tedbir kurallarını ihlal eden 7 iş yerine para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

Salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise 1691 aracın kontrolü sağlandı.

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