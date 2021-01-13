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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 260 kişiye para cezası

13.01.2021 03:59 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 260 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 260 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1174 iş yeri denetlendi, 18 bin 868 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 2, maske takmayan 63, sosyal mesafe kuralına uymayan 28, yasaklanan yerlerde sigara içen 31, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 133 kişi, belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 1 işletmenin sahibi ile koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 2 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 218 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1482 araç kontrol edildi.

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