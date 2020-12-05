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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 281 kişiye para cezası

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.12.2020 23:48 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 281 kişiye para ceza

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 281 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 808 iş yeri denetlendi, 12 bin 850 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 176, karantina ihlali yapan 15, maske takmayan 48, sosyal mesafe kuralına uymayan 15, yasaklanan yerlerde sigara içen 14 kişi ile tedbirlere uymayan 13 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli de yakalandı.

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