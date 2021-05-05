Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kahvehanedeki 9 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek oyun oynadıkları gerekçesiyle 8 kişi ile işletme sahibine para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Denetimde, 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske ve mesafe kuralına uymayarak oyun oynadıkları belirlendi.

Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle işletme sahibi ve oyun oynayanlara idari para cezası kesildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz