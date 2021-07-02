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Kocaeli'de kümese giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

02.07.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kümese giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tavşanların bulunduğu kümese giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Orhangazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşayan Durmuş Türküm, tavşanlarına yem vermek için gittiği kümeste yılan olduğunu fark etti. Türküm, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kümesteki yılanı yakalayarak doğaya saldı.

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