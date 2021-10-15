Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 8-14 Ekim'de "drone" desteğiyle yapılan trafik uygulamasında 1060 sürücüye ceza yazıldı, 48 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 08-14 Ekim tarihlerinde, trafik kazalarından kaynaklı can kayıpları ile yaralanmaları azaltmak amacıyla drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, araç kullanırken cep telefonu kullanımı ve emniyet şeridi ihlali denetimlerinde 1339 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, emniyet kemeri takmamaktan 413, kırmızı ışık ihlalinden 303, araç kullanırken cep telefonu kullanımından 305, emniyet şeridi ihlalinden 39 araca cezai işlem uygulandı, 48 araç trafikten men edildi.



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